25/09/2025 17:26

【互換通】中國外匯交易中心：互換通每日淨限額10月13日起提高至450億元

《經濟通通訊社25日專訊》中國人民銀行副行長鄒瀾今早在香港固定收益及貨幣論壇發言時表示，將擴充「互換通」報價商隊伍，並優化報價商管理機制，將每日互換通交易淨限額由200億元(人民幣．下同)提高至450億元。



中國外匯交易中心今日下午宣布，為進一步提升「互換通」市場活力，更好滿足境外投資者管理人民幣利率風險的需求，將在人行指導下優化「互換通」運行機制。具體措施包括建立「互換通」報價商動態調整機制，並擴充報價商隊伍；完善每日淨限額動態評估機制，並自2025年10月13日起提高每日淨限額至450億元。



自2023年5月15日上線以來，「互換通」為境外投資者開展人民幣資產配置提供了便利、高效的利率風險管理工具。截至2025年8月底，已有來自15個國家和地區的82家境外投資者累計達成人民幣利率互換交易1.5萬餘筆、名義本金8.15萬億元。(wn)