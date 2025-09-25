25/09/2025 11:03

期限 Shibor(%) 漲跌（基點/BP） 隔夜 1.4720 +3.80 1周 1.5840 -0.60 2周 1.6250 -3.10 1個月 1.5640 +0.80 3個月 1.5740 +0.80 6個月 1.6350 +0.30 9個月 1.6690 +0.50 1年 1.6790 +0.50

《經濟通通訊社25日專訊》人民銀行公布，今日進行4835億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.4%。公開市場今日有4870億元逆回購到期，即今日淨回籠35億元。人行昨日公告，今日將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展6000億元中期借貸便利(MLF)操作，期限為1年期。今日有3000億元MLF到期，即人行9月增量3000億元續做MLF，實現連續第七個月加量續作，符合市場預期。結合人行本月還開展的3000億元買斷式逆回購，9月中期流動性淨投放總額已達6000億元，與上月相當，淨投放力度持續處於較高水平。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)僅1周、2周向下，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)