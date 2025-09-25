25/09/2025 09:52
《Ａ股焦點》全球第二大銅礦停產，銅價上漲，紫金礦業A升4.7%
《經濟通通訊社25日專訊》美國礦業巨頭Freeport McMoRan印尼子公司Grasberg礦山發生致命泥石流事故，推動全球銅價大幅上漲並引發供應鏈擔憂。這座全球第二大銅礦因事故暫停生產，預計最早要到2027年才能恢復事故前的生產水平，2026年銅金產量較此前預期下降約35%。
早盤銅金屬股拉漲，精藝股份(深:002295)、北方銅業(深:000737)漲停，電工合金(深:300697)大升9.3%，金田股份(滬:601609)彈逾8%，紫金礦業(滬:601899)升4.7%，銅陵有色(深:000630)、西部礦業(滬:601168)、江西銅業(滬:600362)、雲南銅業(深:000878)跟漲。(ry)
