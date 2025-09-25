25/09/2025 09:40

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶69點子，報7.1288

《經濟通通訊社25日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1118，較上個交易日跌41點子，兩連跌，創9月19日以來近一周新低。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開69點子，報7.1288，上個交易日即期匯率收盤報7.1219。



交易員表示，國慶假期前客盤結匯需求略多，但除非後續美元明顯走弱，否則人民幣繼續升值動能有限，料延續區間震盪。



馬來亞銀行報告認為，自美聯儲降息以來，近期USDCNY整體跟隨美元走勢；後續USDCNY突破7.1仍有可能，但還需要一些時間，這在很大程度上將取決於美元走勢以及中國國內需求能否觸底。



巴克萊銀行最新點評稱，短期美元/人民幣中間價將在7.1-7.11區間內維持堅挺，更長遠來看，美元的整體走勢及中美貿易談判進展將重新主導匯率方向。(jq)