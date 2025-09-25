25/09/2025 16:38

【聚焦人幣】人幣即期收跌34點子，兩連跌報7.1253，創逾兩周低

《經濟通通訊社25日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1253，較上個交易日4時30分收盤價跌34點子，兩連跌，創9月8日以來逾兩周新低，全日在7.1220至7.1306之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升75點子，報7.1306。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1118，較上個交易日跌41點子，兩連跌，創9月19日以來近一周新低。



交易員表示，近期美元走勢出現轉強跡象，人民幣隨之承壓回調，不過短期看壓力並不大；等待美國經濟數據以評估美聯儲後續降息前景。



馬來亞銀行報告指出，美聯儲未來利率路徑仍不明朗，多位官員發出不一致信號；美聯儲內部日益分裂同時還面臨來自特朗普的降息壓力，市場不確定性增強，短期美元和美債收益率走勢趨謹慎。(jq)