直播中 : hot talk 1點鐘 - 首程遭大股東發債減持 為低吸機會？
直播中 : hot talk 1點鐘 - 首程遭大股東發債減持 為低吸機會？
26,533.05
+14.40
(+0.05%)
26,533
+49
(+0.19%)
平水0
9,460.09
+17.10
(+0.18%)
6,394.88
+71.73
(+1.13%)
1,977.08億
3,850.25
-3.39
(-0.088%)
4,596.72
+30.65
(+0.671%)
13,474.82
+118.68
(+0.889%)
2,644.18
+25.49
(+0.97%)
111,955.5700
-1,351.4400
(-1.193%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0928
澳元最佳客戶買入價
5.1398
歐元最佳客戶買入價
9.1571
英鎊最佳客戶買入價
10.4861
日圓最佳客戶買入價
5.2419
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,533.05
+14.40
(+0.05%)
期指
平水0
26,533
+49
(+0.19%)
國企指數
9,460.09
+17.10
(+0.18%)
科技指數
6,394.88
+71.73
(+1.13%)
大市成交
1,977.08億
股票
1,767.12億
(89.380%)
窩輪
81.74億
(4.134%)
牛熊證
128.22億
(6.485%)
即時更新：25/09/2025 13:22
可賣空股票總成交
1,499.62億
主板賣空
242.13億
(16.146%)
半日數據，更新：25/09/2025 12:40
上証指數
成交：7,301.28億
3,850.25
-3.39
(-0.088%)
滬深300
4,596.72
+30.65
(+0.671%)
深証成指
13,474.82
+118.68
(+0.889%)
MSCI中國A50
2,644.18
+25.49
(+0.97%)
比特幣
資料由Binance提供
111,955.5700
-1,351.4400
(-1.193%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0928
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1398
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1571
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4861
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2419
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

《大埔故事》到《香港的村落與墟鎮》:故土縈懷，大埔與古洞的歲...
Art & Living 香港‧寶‧藏

《大埔故事》到《香港的村落與墟鎮》:故土縈懷，大埔與古洞的歲...
中醫談兒童自閉與專注力不足:開學後針灸調理，助醒腦安神定志
中醫養生 美女中醫

中醫談兒童自閉與專注力不足:開學後針灸調理，助醒腦安神定志
易經看世界

【易經看世界】從艮卦看冷戰思維及中國閲兵：世局如何發展？

外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ01024 快手－Ｗ00020 商湯－Ｗ00700 騰訊控股01810 小米集團－Ｗ00388 香港交易所
股票
ETF
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
111,955.57
-1,351.44
-1.193%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,026.2800
-126.5300
-3.047%
Stellar-恒星幣-XLM XLM 恒星幣
0.3646
-0.0101
-2.695%
更新：25/09/2025 13:20
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,735.9200
-6.9100
-0.185%
XAG 白銀現貨
43.9145
-0.0077
-0.018%
更新：25/09/2025 13:20
評論
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處