25/09/2025 11:29

【關稅戰】G7和歐盟據報考慮對中國稀土等徵關稅，促進本土生產和投資

《經濟通通訊社25日專訊》據《路透》引述知情人士報道，七國集團（G7）和歐盟正考慮通過設定價格下限來促進稀土生產，以及針對中國的部分出口產品徵稅，以激勵投資。



中國今年4月宣布對稀土材料和相關磁鐵實施出口管制。在歐洲汽車製造商面臨停產後，中國於5月同意加快歐洲企業的許可證審批，並於7月「升級」了針對歐盟的出口機制。不過，兩個月後，歐洲企業表示，許可證瓶頸不斷增加，或將造成新的損失並導致停產。



為應對安全風險，G7領導人於6月啟動了關鍵礦產行動計劃。本月早些時候，技術團隊在芝加哥舉行了會議，澳洲有參加。消息人士透露，芝加哥會議討論的核心為是否要提高對關鍵材料外國投資的監管門檻，以避免企業轉向中國。另一個選項是地域限制，這些限制可能包括本地含量規定或在公共部門採購招標中限制從中國等特定國家採購，G7國家對此意見不一。



消息人士又稱，G7還討論了針對中國出口的稀土和小宗金屬徵收碳稅或關稅的問題，稅率將基於生產過程中使用的不可再生能源佔比。



另外，消息人士透露，官員們正在考慮設定由政府補貼支持的價格下限，美國最近推出了相關措施以鼓勵國內生產。澳洲也在考慮設定價格下限，以支持包括稀土在內的關鍵礦產項目。加拿大對價格下限的想法持積極態度，但尚未做出承諾。歐盟正在G7內部探討價格下限、聯合採購和互惠協議等各種想法，但尚未做出任何決定。(sl)