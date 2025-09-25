25/09/2025 10:35

【特朗普新政】特朗普拋出陰謀論，聲稱在聯合國成為「三重蓄意破壞」受害者

《經濟通通訊社25日專訊》美國總統特朗普聲稱自己是「三重蓄意破壞」的受害者。此前在他參加聯合國活動期間，曾發生扶手電梯、提詞器和音響系統故障，不過聯合國將這些問題部分歸咎於他自己的團隊。



周二（23日）早上，在特朗普和第一夫人梅拉尼婭進入聯合國總部，踏上扶手電梯時，扶手電梯卻停止運行，特朗普要求逮捕那個據稱觸發停止的人。此外，他抱怨說，在他準備演講時，提詞器突然黑屏，而當他演講時，又被告知聯合國大會會議廳裏的音響系統沒了聲音。



特朗普在社交平台上表示，「他們應該感到羞恥。我將把這封信的副本發送給秘書長，並要求立即展開調查。難怪聯合國一直無法履行要做的工作。這不是巧合，這是發生在聯合國的三重蓄意破壞。」



聯合國發言人德拉里維埃周二發表聲明稱，對扶手電梯故障的調查確定，停止是因為頂部的安全裝置被觸發。他表示，在特朗普之前登上扶手電梯的美國代表團攝影師「可能無意中觸發了上述安全裝置」。



聯合國官員還將提詞器故障歸咎於特朗普，稱他的團隊帶來手提電腦，連接到系統並加載演講稿。在特朗普發言後，聯合國大會主席貝爾伯克告訴觀眾「聯合國提詞器運行得非常棒。」



至於音響效果，聯合國總部寬敞的大會堂在設計時，就考慮到音響效果不佳的問題。這是為了讓來自聯合國近200個成員國的觀眾能夠使用安裝在每個座位上的翻譯耳機，選擇用自己的語言收聽演講。(rc)