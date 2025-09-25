25/09/2025 13:18

【特朗普新政】白宮要求聯邦機構起草政府停擺期間大規模裁員計劃

《經濟通通訊社25日專訊》白宮預算辦公室要求聯邦機構，就如果出現政府停擺起草大規模 裁員計劃。



此舉將大大顛覆近年政府停擺期間的常規做法。以往停擺期間如果資金短缺，非必要政府工作人員通常會被暫時停職，資金到位後會返回崗位，通常還會補發薪金。



根據通知，各機構需確定哪些項目，和其他支出項的可自由支配資金將於10月1日到期，且沒有其他資金來源。各機構隨後將起草計劃，將不符合特朗普政府優先事項的工作崗位永久裁掉，如果政府在10月1日停擺，這些裁員計劃將被啟動。



目前，美國國會就9月底之後如何為政府提供資金陷入僵局。(rc)