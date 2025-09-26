26/09/2025 17:34

《外圍焦點》里奇蒙聯儲總裁發表講話，美國公布密大消費者信心指數

《經濟通通訊社26日專訊》美國最新公布的經濟數據表現遠超預期，動搖了市場對聯儲局短期內再度減息的憧憬。在美國國債孳息率急升的壓力下，美股三大指數連續第三個交易日收市下跌，科技股板塊顯著承壓。道指昨日收市跌173.96點或0.38%，報45947.32點；標普500指數跌33.25點或0.5%，報6604.72點；納指跌113.16點或0.5%，報22384.70點。港股方面，恒生指數收市報26128，跌356點或1.3%，成交3237億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:00pm，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金發表講話。27日凌晨1:00am，美聯儲金融監管副主席鮑曼參加一場有關貨幣政策決策方法的對話。



數據方面，今晚8:30pm，美國公布8月個人消費，料維持於0.5%；8月個人所得料由0.4%降至0.3%。10:00pm，美國公布9月密歇根大學消費者信心指數，料由58.2降至55.4。(wa)