直播中 : 開市Good Morning - 小米發布會有冇睇頭？
直播中 : 開市Good Morning - 小米發布會有冇睇頭？
--
--
(--)
26,301
-234
(-0.88%)
--
--
(--)
--
--
(--)
86.59億
3,852.88
-0.42
(-0.011%)
4,592.99
-0.50
(-0.011%)
0.000
(0.000%)
--
--
(--)
109,683.1500
+688.6600
(0.632%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0916
澳元最佳客戶買入價
5.0990
歐元最佳客戶買入價
9.1040
英鎊最佳客戶買入價
10.4110
日圓最佳客戶買入價
5.2140
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
--
--
(--)
期指
26,301
-234
(-0.88%)
國企指數
--
--
(--)
科技指數
--
--
(--)
大市成交
86.59億
股票
86.59億
(100.000%)
窩輪
--
(0.000%)
牛熊證
--
(0.000%)
即時更新：26/09/2025 09:17
可賣空股票總成交
2,813.37億
主板賣空
451.61億
(16.052%)
更新：25/09/2025 16:59
上証指數
成交：--
3,852.88
-0.42
(-0.011%)
滬深300
4,592.99
-0.50
(-0.011%)
深証成指
0.000
(0.000%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
109,683.1500
+688.6600
(0.632%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0916
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0990
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1040
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4110
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2140
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
政經專訪

【專訪】洪灝：真牛市始於歷史新高，幣圈多魚目混珠，金價看…（粵語視頻．繁體字幕）#洪灝 #洪灝策略 #港股 #牛市 #比特幣 #以太坊 #黃金
《大埔故事》到《香港的村落與墟鎮》:故土縈懷，大埔與古洞的歲...
Art & Living 香港‧寶‧藏

《大埔故事》到《香港的村落與墟鎮》:故土縈懷，大埔與古洞的歲...
英美特殊關係變色，同陷跨大西洋內亂
世事政情 英倫歲月

英美特殊關係變色，同陷跨大西洋內亂
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ00005 滙豐控股00700 騰訊控股00388 香港交易所00020 商湯－Ｗ
股票
ETF
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最佳銀行兌換
日圓兌港元
電匯客戶買入
0.0521
電匯客戶賣出
0.0522
更新：26/09/2025 09:15:07
最新重要數據
澳洲-消費者物價指數(年率)
公佈值
3.00%
公佈日期
24/09/2025 09:30
美國-製造業採購經理人指數
公佈值
52.00
公佈日期
23/09/2025 21:45
英國-製造業採購經理人指數
公佈值
46.20
公佈日期
23/09/2025 16:30
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處