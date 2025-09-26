26/09/2025 08:04

集海資源擬折讓逾19%配股淨籌4.6億，供作收購金礦及擴充業務

《經濟通通訊社26日專訊》集海資源(02489)公布，擬向不少於六名承配人配售最多4億股新股，佔公司擴大後已發行股份總數約16.7%，每股作價1.18元，較公司上日收市價1.46元折讓約19.2%，估計集資淨額約4.62億元。



公司指出，擬將所得款項淨額約50%收購潛在金礦項目；約25%加快業務擴充；及約25%作一般營運資金及其他一般企業用途。配售完成後，公司最大單一股東Majestic Gold Corp。持股比例將由70.5%攤薄至58.8%，其他股東維持24.6%。



董事會表示，配售事項旨在進一步擴大股東基礎、優化股本結構，並支持本公司健康可持續發展。董事會認為配售價及相關條款公平合理，符合本公司及股東整體利益。(eh)