恒生指數
26,317.51
-167.17
(-0.63%)
期指
高水9
26,327
-208
(-0.78%)
國企指數
9,384.56
-59.66
(-0.63%)
科技指數
6,318.94
-60.25
(-0.94%)
大市成交
1,297.58億
股票
1,143.22億
(88.104%)
窩輪
65.54億
(5.051%)
牛熊證
88.82億
(6.845%)
即時更新：26/09/2025 10:50
可賣空股票總成交
2,813.37億
主板賣空
451.61億
(16.052%)
更新：25/09/2025 16:59
上証指數
成交：5,101.32億
3,851.20
-2.10
(-0.054%)
滬深300
4,581.48
-12.01
(-0.261%)
深証成指
13,378.41
-67.49
(-0.502%)
MSCI中國A50
2,623.91
-18.56
(-0.70%)
比特幣
資料由Binance提供
109,749.2100
+754.7200
(0.692%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0916
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1000
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1027
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4057
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2083
Prime Rate 最優惠利率
5.125%
恒生, 中銀, 滙豐
18/09/2025 18:45
5.375%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.16%
3個月國債孳息率
4.02%
10年-3個月國債孳息率
0.14%
更新：24/09/2025 16:15
最新重要數據
美國-國內生產總值(年度化)(季率)
公佈值
3.80%
公佈日期
25/09/2025 20:30
澳洲-消費者物價指數(年率)
公佈值
3.00%
公佈日期
24/09/2025 09:30
美國-製造業採購經理人指數
公佈值
52.00
公佈日期
23/09/2025 21:45
