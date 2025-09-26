26/09/2025 09:31

【特朗普新政】美國次季經濟增長超預期，GDP終值上修至3.8%

《經濟通通訊社26日專訊》美國2025年第二季國內生產總值(GDP)，按季年率終值大幅上修至增長3.8%，創下近兩年來最快的季度增速，顯著優於市場預期的3.3%及8月份公布的3.3%修正值。



此次數據上修的主要動力來自消費者支出的強勁增長。作為美國經濟核心引擎的個人消費支出(PCE)，其增長率由第二次估計的1.6%大幅上調至2.5%。細分數據顯示，服務類支出由1.2%上修至2.6%。



通脹數據方面，第二季個人消費支出(PCE)物價指數終值按季年率上升2%。撇除食品及能源價格後的核心PCE物價指數終值則上升2.6%，略高於市場預期的2.5%及前值2.5%。(kk)