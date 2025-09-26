26/09/2025 14:12

【外圍經濟】歐盟8月汽車市場數據，特斯拉註冊量大跌37%

《經濟通通訊社26日專訊》根據歐洲汽車製造商協會的最新數據，歐盟汽車市場在8月份持續溫和復甦，新車註冊量達67.8萬輛，按年增長5.3%。其中中國品牌比亞迪銷量飆升超過200%，連續第二個月在歐盟市場超越特斯拉(US.TSLA)。



數據顯示，比亞迪8月在歐盟的新車註冊量按年大增201.3%，市場份額由一年前的不足0.5%擴大至1.3%。與此同時，特斯拉的銷量則顯著下滑，按年大跌36.6%，市佔率從去年同期的2%萎縮至1.2%。



除了比亞迪，另一中國汽車製造商上汽集團同樣表現出色，8月銷量大增59.4%，使其年初至今的市場份額達到1.9%，成功躋身歐盟第十大暢銷車企之列。(kk)



