26,107.93
-376.75
(-1.42%)
26,140
-395
(-1.49%)
高水32
9,297.55
-146.67
(-1.55%)
6,191.12
-188.07
(-2.95%)
2,755.47億
3,828.11
-25.19
(-0.654%)
4,550.05
-43.44
(-0.946%)
13,209.00
-236.90
(-1.762%)
2,601.44
-41.03
(-1.55%)
109,579.9900
+585.5000
(0.537%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0916
澳元最佳客戶買入價
5.0970
歐元最佳客戶買入價
9.1043
英鎊最佳客戶買入價
10.4097
日圓最佳客戶買入價
5.2080
恒生指數
26,107.93
-376.75
(-1.42%)
期指
高水32
26,140
-395
(-1.49%)
國企指數
9,297.55
-146.67
(-1.55%)
科技指數
6,191.12
-188.07
(-2.95%)
大市成交
2,755.47億
股票
2,543.48億
(92.307%)
窩輪
98.58億
(3.578%)
牛熊證
113.40億
(4.116%)
即時更新：26/09/2025 15:25
可賣空股票總成交
1,425.12億
主板賣空
207.88億
(14.587%)
半日數據，更新：26/09/2025 12:40
上証指數
成交：9,278.65億
3,828.11
-25.19
(-0.654%)
滬深300
4,550.05
-43.44
(-0.946%)
深証成指
13,209.00
-236.90
(-1.762%)
MSCI中國A50
2,601.44
-41.03
(-1.55%)
比特幣
資料由Binance提供
109,579.9900
+585.5000
(0.537%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0916
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0970
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1043
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4097
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2080
