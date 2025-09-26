直播中 : hot talk 1點鐘 - 股市前膽：美股經濟數據超預期？聯儲局三官員減息意見分歧！生科股將受新關稅影響？地平線機器人(9660)配股有何啟示？
直播中 : hot talk 1點鐘 - 股市前膽：美股經濟數據超預期？聯儲局三官員減息意見分歧！生科股將受新關稅影響？地平線機器人(9660)配股有何啟示？
26,352.21
-132.47
(-0.50%)
26,374
-161
(-0.61%)
高水22
9,399.29
-44.93
(-0.48%)
6,312.01
-67.18
(-1.05%)
1,996.31億
3,846.95
-6.35
(-0.165%)
4,580.46
-13.03
(-0.284%)
13,321.40
-124.50
(-0.926%)
2,619.13
-23.34
(-0.88%)
109,104.8400
+110.3500
(0.101%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0916
澳元最佳客戶買入價
5.1000
歐元最佳客戶買入價
9.1070
英鎊最佳客戶買入價
10.4111
日圓最佳客戶買入價
5.2110
恒生指數
26,352.21
-132.47
(-0.50%)
期指
高水22
26,374
-161
(-0.61%)
國企指數
9,399.29
-44.93
(-0.48%)
科技指數
6,312.01
-67.18
(-1.05%)
大市成交
1,996.31億
股票
1,808.35億
(90.585%)
窩輪
87.94億
(4.405%)
牛熊證
100.02億
(5.010%)
即時更新：26/09/2025 13:53
可賣空股票總成交
1,425.12億
主板賣空
207.88億
(14.587%)
半日數據，更新：26/09/2025 12:40
上証指數
成交：7,210.83億
3,846.95
-6.35
(-0.165%)
滬深300
4,580.46
-13.03
(-0.284%)
深証成指
13,321.40
-124.50
(-0.926%)
MSCI中國A50
2,619.13
-23.34
(-0.88%)
比特幣
資料由Binance提供
109,104.8400
+110.3500
(0.101%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0916
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1000
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1070
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4111
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2110
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
美元匯率-最大跌幅
TWD 美元/新台幣
30.4995
-0.0615
-0.201%
SEK 美元/瑞典克朗
9.4474
-0.0154
-0.162%
JPY 美元/日圓
149.6790
-0.1910
-0.127%
更新：26/09/2025 13:51
即將公佈經濟數據
意大利-消費者信心指數
即將公佈
26/09/2025 16:00
前值
96.20
市場預測
96.50
加拿大-國內生產總值(月率)
即將公佈
26/09/2025 20:30
前值
-0.10%
市場預測
0.10%
