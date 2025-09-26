26/09/2025 13:20

【外圍經濟】iPhone 17 Pro刮痕風波，蘋果官方澄清乃MagSafe充電座「惹禍」

《經濟通通訊社26日專訊》針對最新推出的iPhone 17 Pro，及iPhone 17 Pro Max鋁合金機身引發的刮痕爭議，蘋果正式作出回應，旨在消除外界對其耐用性的疑慮。



事件源於全球多地零售店的iPhone 17 Pro展示機在發售後不久，機身背面，特別是MagSafe磁吸接口周圍，出現了明顯的圓形印痕，引發社交媒體及消費者廣泛討論。



蘋果澄清，指出在零售店展示機上觀察到的印記並非永久性刮痕，而是由於部分店內所使用的MagSafe充電座日久磨損，其老化表面的物料轉移到手機機背上所致。公司強調，這些印痕可以透過簡單清潔擦拭去除 。



蘋果表示，為了解決問題，公司已著手安排更換全球零售店內已磨損的MagSafe充電座。(kk)