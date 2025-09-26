26/09/2025 08:26

2025年9月26日，美國公布Q2 GDP增長3.8%創兩年新高，聯儲局減息預期分歧；特朗普宣布10/1起對進口重型卡車徵25%關稅；比特幣跌至108,834美元，以太幣挫至3,834美元；新世界獲德銀最高59億港元融資。



▷ 美國Q2 GDP年率終值3.8%（兩年最高，原預期3.3%）

▷ 美國10/1起對進口重型卡車徵25%關稅

▷ 比特幣跌4.3%至108,834美元，以太幣跌8.1%至3,834美元

▷ 新世界獲德銀最高59億港元融資（抵押維港文化匯等物業）

▷ 亞馬遜Zoox申請部署2500輛無方向盤無人駕駛的士

2025年9月26日【要聞盤點】1、美國最新公布的經濟數據表現遠超預期，動搖了市場對聯儲局短期內再度減息的憧憬。在美國國債孳息率急升的壓力下，美股三大指數連續第三個交易日收市下跌，科技股板塊顯著承壓。道指收市跌173.96點，或0.38%，報45947.32點；標普500指數跌33.25點，或0.5%，報6604.72點；納指跌113.16點，或0.5%，報22384.70點。中國金龍指數升236點。日經期貨截至上午7時56分跌10點。2、美國2025年第二季國內生產總值(GDP)按季年率終值大幅上修至增長3.8%，創下近兩年來最快的季度增速，顯著優於市場預期的3.3%及8月份公布的3.3%修正值。3、美國聯儲局上周啟動本年度首次減息後，多位官員發表講話，對未來貨幣政策路徑的看法顯現分歧，為後續的減息步伐增添不確定性。4、香港金融發展局歡迎英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院聯合發布第38期《全球金融中心指數》報告。報告顯示，香港維持全球金融中心總排名第三位，並在亞太區繼續位居榜首。5、當地時間9月25日，美國總統特朗普在其社交媒體平台「真實社交」發文宣布，自10月1日起將對所有進口重型卡車加徵25%關稅。6、據國際文傳電訊社報導，俄羅斯副總理諾瓦克表示，俄羅斯將禁止貿易商出口柴油，且柴油出口限制將持續至年底。同時，俄羅斯也將延長汽油出口禁令至年底。7、據《中國有色金屬報》，9月24日，中國有色金屬工業協會銅業分會第三屆理事會第五次會議於河北雄安新區召開。會議指出，銅冶煉行業「內卷式」競爭導致銅精礦加工費持續低位，成為行業最突出問題。協會黨委常委、副會長陳學森強調，此類競爭損害國家與行業利益，偏離高質量發展導向，呼籲企業堅決抵制。8、亞馬遜(US.AMZN)旗下的自動駕駛汽車公司Zoox，已於9月24日向美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)正式呈請，尋求監管豁免以在美國公共道路上進行更大規模的商業化營運，計劃部署最多2500輛其專門設計、不設傳統駕駛裝置的無人駕駛的士。9、據路透引述消息報道，歐盟委員會正在起草相關決定，Alphabet旗下的谷歌(US.GOOG)極有可能在未來數月內，成為首家因違反歐盟新規《數碼市場法案》(DMA)而被處以罰款的科技巨企。10、日本製鐵(US.NISTF)宣布，將正式啟動對美國鋼鐵(US.X)的重大投資，首筆資金約3億美元將用於升級其旗下兩家工廠的設施。此舉是自今年6月完成歷史性收購以來，日本製鐵首次公布的具體投資細節。【焦點股】比特幣ETF：華夏比特幣(03042)、FA南方比特幣(03066)、嘉實比特幣(03439)- 比特幣曾下跌4.3%，至108834美元；以太幣跌穿4000美元，挫8.1%至3834美元新世界(00017)- 與德意志銀行達成最高59億元融資協議，涉抵押維港文化匯、K11及瑰麗酒店物業國泰航空(00293)- 行政總裁林紹波稱，正與股東磋商未來10年新飛機大訂單小米(01810)- 小米17標準版「加量不加價」，另傳汽車提前6星期交付比亞迪(01211)- 公布第二代秦PLUS上市，起售價6.98萬元人民幣地平線機器人(09660)- 擬折讓2.92%至7.64%配售6.39億股，集資62.56億至65.75億元新疆新鑫礦業(03833)- 發行A股並在中國一家證券交易所上市嘉和生物-B(06998)- 億騰醫藥擬通過與Genor Biopharma合併在香港上市獲中國證監會備案贛鋒鋰業(01772)- 控股子公司贛鋒鋰電擬增資不超過25億元，引入投資者上海醫藥(02607)- 股東上海市國資委附屬增持67億元，持股升破38%恒生銀行(00011)- 彭博報道滙控直接參與推動恒生出售不良房地產債務組合中國中鐵(00390)- 中標11重大工程，涉502億元人民幣吉宏股份(02603)- 料首三季純利最多2.2億元人民幣，按年升65%鍋圈(02517)- 擬斥最多1億元回購H股股份【油金報價】紐約期油上漲0.49%，報美元65.30/桶布倫特期油上漲0.48%，報美元69.64/桶黃金現貨下跌0.24%，報美元3740.24/盎司黃金期貨上漲0.10%，報美元3774.90/盎司