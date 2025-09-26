直播中 : 開市Good Morning - 小米發布會有冇睇頭？
直播中 : 開市Good Morning - 小米發布會有冇睇頭？
--
--
(--)
26,289
-246
(-0.93%)
--
--
(--)
--
--
(--)
86.59億
3,852.88
-0.42
(-0.011%)
4,592.99
-0.50
(-0.011%)
0.000
(0.000%)
--
--
(--)
109,709.2400
+714.7500
(0.656%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0916
澳元最佳客戶買入價
5.0990
歐元最佳客戶買入價
9.1040
英鎊最佳客戶買入價
10.4110
日圓最佳客戶買入價
5.2140
即時更新：26/09/2025 09:17
可賣空股票總成交
2,813.37億
主板賣空
451.61億
(16.052%)
更新：25/09/2025 16:59
更新：26/09/2025 09:15
更新：25/09/2025 11:15
