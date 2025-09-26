26/09/2025 19:15

銀公：金管局新安排助銀行更靈活管理離岸人民幣流動性

《經濟通通訊社26日專訊》香港銀行公會主席、渣打香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀表示，銀行公會歡迎金管局宣布10月9日起推出「人民幣業務資金安排」，包括分三階段有序擴大新安排下合資格的人民幣資金用途範圍，並同時宣布優化離岸人民幣流動資金安排。



她表示，除固有的人民幣貿易融資外，新安排將擴展至特定人民幣資本支出(Capex)及營運資金(Working capital)定期貸款，並放寬貸款期限及容許參加行通過同一集團的海外銀行機構向企業客戶提供相關服務，有助穩定資金成本、便利海外資金調撥、簡化交易方式及增加應用場景等，滿足銀行客戶對人民幣產品與日俱增的需求。



禤惠儀續指，新措施讓銀行更靈活地管理離岸人民幣流動性，銀行公會未來將繼續鼓勵業界拓展及擴充離岸人民幣業務，與監管機構保持緊密溝通以反映市場需求，並持續豐富離岸人民幣產品和應用場景，從而推動人民幣在實體經濟的應用，以加快人民幣國際化的步伐，進一步強化香港作為全球最大離岸人民幣業務樞紐的獨特定位。(bi)