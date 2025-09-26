26/09/2025 11:41

【穩定幣】恒生施穎茵:穩定幣在應用層面目前仍處於早期階段

《經濟通通訊社26日專訊》香港《穩定幣條例》於8月1日正式生效，金管局預計明年初公布發牌名單。恒生銀行(00011)行政總裁施穎茵在出席《香港銀行家峰會2025》時表示，監管部門和政策制定者在穩定幣方面邁出大膽一步，因為全球發展趨勢不容忽視，但認為在應用層面目前仍處於早期階段，又認為批發和零售的使用是兩種不同領域，特別零售層面涉及多人生計，有很多因素要考慮。



她指出，銀行是涉及信任的行業，應用科技不但關乎效率，亦涉及數據隱私或資料保護，銀行有責任確保有關資料得到保護。



*會觀察穩定幣發展*



星展香港行政總裁龐華毅表示，星展在新加坡擁有受監管的數位交易平台，過去3年不但在加密貨幣方面取得好多經驗，亦涉及加密貨幣衍生品、代幣化資產、代幣化債券等，又指對穩定幣在全球的發展感到興奮，尤其是美國和香港的法規，認為穩定幣最有潛力的應用場景包括跨境支付和跨境貿易支付。



他指出，穩定幣是全球性產品，香港對反洗錢和了解你的客戶(KYC)的管控要求，將令穩定幣透過區塊鏈進行衍生品交易受到很大限制，集團將會觀察有關發展和應用，又指將更專注圍繞穩定幣用戶和發行方構建生態系統能力，以便由香港發展中受益。(bn)