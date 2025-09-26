26,116.24
-368.44
(-1.39%)
26,141
-394
(-1.48%)
高水25
9,302.24
-141.98
(-1.50%)
6,195.82
-183.37
(-2.87%)
2,758.45億
3,828.11
-25.19
(-0.654%)
4,550.05
-43.44
(-0.946%)
13,209.00
-236.90
(-1.762%)
2,601.44
-41.03
(-1.55%)
109,538.8900
+544.4000
(0.499%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0916
澳元最佳客戶買入價
5.0970
歐元最佳客戶買入價
9.1043
英鎊最佳客戶買入價
10.4097
日圓最佳客戶買入價
5.2080
恒生指數
26,116.24
-368.44
(-1.39%)
期指
高水25
26,141
-394
(-1.48%)
國企指數
9,302.24
-141.98
(-1.50%)
科技指數
6,195.82
-183.37
(-2.87%)
大市成交
2,758.45億
股票
2,546.47億
(92.315%)
窩輪
98.58億
(3.574%)
牛熊證
113.40億
(4.111%)
即時更新：26/09/2025 15:25
可賣空股票總成交
1,425.12億
主板賣空
207.88億
(14.587%)
半日數據，更新：26/09/2025 12:40
上証指數
成交：9,278.65億
3,828.11
-25.19
(-0.654%)
滬深300
4,550.05
-43.44
(-0.946%)
深証成指
13,209.00
-236.90
(-1.762%)
MSCI中國A50
2,601.44
-41.03
(-1.55%)
比特幣
資料由Binance提供
109,538.8900
+544.4000
(0.499%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0916
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0970
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1043
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4097
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2080
09988 阿里巴巴－Ｗ00005 滙豐控股01810 小米集團－Ｗ00700 騰訊控股00020 商湯－Ｗ01024 快手－Ｗ
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,743.3000
-1.1500
-0.031%
XAG 白銀現貨
44.9882
+0.0968
+0.216%
更新：26/09/2025 15:20
Prime Rate 最優惠利率
5.125%
恒生, 中銀, 滙豐
18/09/2025 18:45
5.375%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.93%
1個月
3.61%
3個月
3.52%
更新：26/09/2025 11:15
