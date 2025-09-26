26/09/2025 14:21

金管局余偉文：下午公布設立新「人民幣業務資金安排」相關詳情

《經濟通通訊社26日專訊》施政報告提出，金管局將利用與人民銀行的貨幣互換協議，設立新的「人民幣業務資金安排」，向企業提供貿易、日常營運、資本支出所需且年期較長的人民幣融資。金管局總裁余偉文表示，新安排將分階段推出，期限將延長至一年，並取消額外0.25厘的利率計算；允許銀行將資金轉貸予海外、集團內部的銀行機構。他說，將於今日下午公布相關詳情。



余偉文指出，作為連結內地與世界的重要橋樑，以及全球最大離岸人民幣業務中心，有信心未來幾年，本港的國際金融中心地位將進一步增強，亦指本港亦將增強現有人民幣流動性安排，包括正研究推出更多風險管理工具，例如國債期貨，並擴闊回購和抵押品選擇，又提到昨日與內地相關部門聯合宣布將推出跨境回購業務，將進一步提升人民幣資產投資和配置價值。(bn)