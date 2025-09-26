26,128.20
恒生指數
26,128.20
-356.48
(-1.35%)
期指
高水5
26,133
-402
(-1.51%)
國企指數
9,303.10
-141.12
(-1.49%)
科技指數
6,195.11
-184.08
(-2.89%)
大市成交
3,236.74億
股票
3,018.10億
(93.245%)
窩輪
101.66億
(3.141%)
牛熊證
116.98億
(3.614%)
即時更新：26/09/2025 16:57
可賣空股票總成交
1,425.12億
主板賣空
207.88億
(14.587%)
半日數據，更新：26/09/2025 12:40
上証指數
成交：9,278.65億
3,828.11
-25.19
(-0.654%)
滬深300
4,550.05
-43.44
(-0.946%)
深証成指
13,209.00
-236.90
(-1.762%)
MSCI中國A50
2,601.44
-41.03
(-1.55%)
比特幣
資料由Binance提供
109,596.2700
+601.7800
(0.552%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0916
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0940
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1058
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4129
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2046
即將公佈經濟數據
加拿大-國內生產總值(月率)
即將公佈
26/09/2025 20:30
前值
-0.10%
市場預測
0.10%
加拿大-國內生產總值(年率)
即將公佈
26/09/2025 20:30
前值
0.90%
市場預測
0.70%
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,753.4100
+8.9600
+0.239%
XAG 白銀現貨
45.0797
+0.1883
+0.419%
更新：26/09/2025 16:55
