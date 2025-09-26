26/09/2025 15:16

香港金管局將於2025年10月9日起分三階段推行「人民幣業務資金安排」，取代現有機制，首階段取消25基點利率溢價並允許最低1000萬元人民幣交易，因應人民幣貸款需求激增（貸款存款比率從2022年9月20%升至2025年6月逾90%）。



《經濟通通訊社26日專訊》金管局總裁余偉文表示，從今年10月9日起，推出「人民幣業務資金安排」，取代現有的「人民幣貿易融資流動資金安排」，並實施多項優化措施及擴展合資格資金用途。這項安排將分三個階段推行，局方今天已向銀行發出通告。余偉文於匯思撰文指，近期市場對人民幣作為融資貨幣的需求大幅提升，其中一個明顯的指標是銀行業人民幣的貸款對存款比率由2022年9月約20%，攀升至2025年6月逾90%，企業對於較長期人民幣貸款的需求也日益殷切。*參加行將可以更低利率使用人民幣業務資金安排*他指出，第一階段，由10月9日起，今年2月起獲分配人民幣貿易融資流動資金額度的銀行（參加行）將可以更低利率使用人民幣業務資金安排，計算基準是上海銀行間同業拆放利率，免去此前附加的25基點溢價。此外，為支持海外銀行機構向企業客戶提供人民幣貿易融資服務，進一步提升香港對離岸市場的輻射作用，安排將放寬至容許參加行將人民幣資金通過同一集團的海外銀行機構向企業客戶提供人民幣貿易融資服務。我們亦簡化參加行與金管局的交易方式，將現行組合及逐筆交易形式，簡化成劃一的、按每宗交易，金額最低為1000萬元人民幣。期限方面，除現有的1、3和6個月的選擇外，增加1年期限選項，支持更長期的貸款。第二階段，由12月1日起，特定人民幣資本支出(Capex)及營運資金(Working capital)定期貸款將納入合資格業務範圍。這項舉措大幅度增加參加行及其集團海外機構運用人民幣業務資金安排的應用場景，為銀行提供一個較可預測及穩定的人民幣資金成本的渠道，用於支持企業客戶的營運和投資的需要。第三階段，2026年2月2日起，金管局將引入CMU的第三方回購服務安排，參加行在回購交易期內可按需要更換抵押品，回購交易會由人手操作轉為更自動化的運作模式。回購交易的抵押品管理和交收周期，包括抵押品的選擇、轉移、替換和管理、資金交收、還款，以及票息返還等，將全程自動處理。這自動化的服務安排除了便利參加行管理抵押品，亦確保了抵押品的市場流動性，有助香港債券市場的持續發展。因應此安排，合資格抵押品的扣減率和每日就抵押品進行市價估值的安排亦有所優化。*局方會為參與安排第二、三階段銀行分配個別額度*他提及，如同人民幣貿易融資流動資金安排（即人民幣業務資金安排第一階段），局方會為參與安排第二、三階段的銀行分配個別額度。有興趣參與的銀行，無論有否參與第一階段，須在10月31日或之前向金管局提交申請。(bn)