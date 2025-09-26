26/09/2025 15:22

香港金管局2025年9月26日宣布，10月9日起將日間人民幣資金額度從200億調至300億元，隔夜額度從200億降至100億元，總額維持400億元，並新增兩周及一個月期回購協議，以應對跨境支付結算需求。



事實要點：

▷ 日間額度調高至300億人民幣（原200億），隔夜額度降至100億（原200億）

▷ 總額維持400億人民幣流動資金安排

▷ 新增兩周及一個月期回購協議（原有一天及一周期）

▷ 調整措施2025年10月9日生效

▷ 人民幣流動資金安排2012年6月推出，運作至今

《經濟通通訊社26日專訊》金管局總裁余偉文於匯思撰文表示，該局於2012年6月推出人民幣流動資金安排，目的是為了應付離岸人民幣市場可能出現短期流動資金緊張的情況。自推出以來，人民幣流動資金安排一直運作暢順。金管局多年來陸續推出多項優化措施，以助銀行應付短期資金需求。*重新分配日間和即日隔夜人民幣資金額度*他指出，優化措施將於10月9日起生效，當中包括重新分配日間和即日隔夜人民幣資金額度，金管局現時通過400億元人民幣流動資金安排提供各200億元的日間和隔夜人民幣資金額度。參考最近一段時間的使用量及銀行對流動資金的需求，局方決定調高日間人民幣資金額度至300億元人民幣，及降低隔夜額度至100億元人民幣。隨著離岸人民幣業務在本港不斷增長，通過這次的優化措施，有助更有效地運用該400億元安排，幫助銀行應付日益增加的跨境人民幣支付結算日間資金需求。*將增加兩周及一個月期限回購協議*他續指，增加翌日(T+1)交收的兩周和一個月期限回購協議，除了日間和即日隔夜人民幣資金，現時人民幣流動資金安排下亦有提供翌日交收的一天和一星期期限資金。為了支持銀行在管理資金方面擁有更大的靈活性，局方在現有安排下，將增加兩周及一個月期限的回購協議。余偉文表示，作為全球離岸人民幣業務樞紐，香港具備有利的條件，把握人民幣業務及市場發展的機遇。局方將繼續與內地當局及市場參與者合作，持續探化、推進香港離岸人民幣市場的發展。(bn)