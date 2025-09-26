26/09/2025 11:31
《港元利率》港元拆息升跌互現，一個月拆息報3.61厘
《經濟通通訊社26日專訊》港元拆息升跌互現，而與樓按相關的一個月拆息報3.60661厘，跌1.541基點，並連跌兩日；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.52036厘，跌1.422基點。
隔夜息報3.93024厘，升23.131基點；一周拆息升4.143基點，報4.21107厘，兩周則升6.738基點，報4.05845厘。長息方面，六個月拆息跌0.845基點，報3.43036厘，一年期則跌0.589基點，報3.38173厘。
港元匯價今日在7.7848-7.7800之間上落，最新報7.7817。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報3.93024厘，升23.131基點；一周拆息升4.143基點，報4.21107厘，兩周則升6.738基點，報4.05845厘。長息方面，六個月拆息跌0.845基點，報3.43036厘，一年期則跌0.589基點，報3.38173厘。
港元匯價今日在7.7848-7.7800之間上落，最新報7.7817。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.93024
|+23.131
|一周
|4.21107
|+4.143
|兩周
|4.05845
|+6.738
|一個月
|3.60661
|-1.541
|兩個月
|3.48222
|-3.814
|三個月
|3.52036
|-1.422
|六個月
|3.43036
|-0.845
|一年
|3.38173
|-0.589
資料來源：香港銀行公會