恒生指數
26,312.90
-171.78
(-0.65%)
期指
高水19
26,332
-203
(-0.77%)
國企指數
9,386.93
-57.29
(-0.61%)
科技指數
6,312.83
-66.36
(-1.04%)
大市成交
1,654.92億
股票
1,476.91億
(89.244%)
窩輪
81.04億
(4.897%)
牛熊證
96.96億
(5.859%)
即時更新：26/09/2025 12:21
可賣空股票總成交
2,813.37億
主板賣空
451.61億
(16.052%)
更新：25/09/2025 16:59
上証指數
成交：5,958.67億
3,846.33
-6.97
(-0.181%)
滬深300
4,574.03
-19.46
(-0.424%)
深証成指
13,339.82
-106.08
(-0.789%)
MSCI中國A50
2,619.86
-22.61
(-0.86%)
比特幣
資料由Binance提供
109,583.4300
+588.9400
(0.540%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0916
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1009
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1054
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4083
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2099
即市人氣股
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.93%
1個月
3.61%
3個月
3.52%
更新：26/09/2025 11:15
美元匯率-最大跌幅
TWD 美元/新台幣
30.4940
-0.0670
-0.219%
SEK 美元/瑞典克朗
9.4489
-0.0139
-0.146%
SGD 美元/坡元
1.2926
-0.0018
-0.138%
更新：26/09/2025 12:20
