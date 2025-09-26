26/09/2025 17:11

滙豐：歡迎金管局推出「人民幣業務資金安排」，香港離岸人民幣貸款比例迅速上升

《經濟通通訊社26日專訊》滙豐歡迎金管局推出「人民幣業務資金安排」，為企業提供所需的長期人民幣融資，以支持貿易、日常運營和資本支出。



滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯表示，今天推出的新安排，為香港加強作為離岸人民幣中心和國際融資樞紐地位的又一進展。近年來，受利率差異影響，人民幣作為融資貨幣的吸引力不斷增加，香港離岸人民幣貸款比例亦迅速上升。



方嘯提及，新安排下的各種措施及擴大的人民幣資金用途範圍，將備受市場歡迎，並進一步提升人民幣在企業層面的用途，特別是為與內地市場有密切聯繫的企業提供策略性優勢，以管理融資成本。這亦助香港銀行更有效地支持內地企業走向全球，配合其不斷變化的需求。



方嘯指出，滙豐一直積極參與金管局「人民幣貿易融資流動資金安排」。該行亦期待透過新的安排，為滙豐環球網絡的客戶提供具競爭力的融資解決方案。(bn)