26/09/2025 11:22

《融「匯」貫通－陳欣諾》人工智能衝擊美國就業結構，聯儲局政策考慮因素或增多？

《融「匯」貫通》即將踏入第四季，投資者聚焦聯儲局在10月及12月餘下兩次議息會議，究竟減息空間尚有多少。正如本欄早前提及，市場資訊繁多，投資者在評估聯儲局利率政策時，不妨排除雜音，聚焦其政策目標--維持物價穩定及實現充分就業。上周啟動減息後，主席鮑威爾於周二首次公開發言，強調現時短期通脹風險偏向上行，但同時需密切關注就業市場狀況。事實上，美國非農就業數據表現疲弱，截至8月，已連續四個月增長少於10萬份，當中6月更錄得負增長。不少評論指出，美國就業市場或因人工智能發展，出現結構性轉變。



近年人工智能技術在各行各業應用日益普及，部分職位已受明顯影響。今年3月，美國大學畢業生失業率升至5.8%，創四年新高。摩根大通首席美國經濟師Michael Feroli指，現時有關人工智能取代人類工作，甚至優質工種的討論，普遍被認為「言之尚早」，但其實已有跡象顯示，人工智能開始取代「知識型工作者」職位，尤以電腦工程、設計、建築等行業較受影響。人工智能不僅取代部分重複性高的工作，知識型職位亦開始面臨壓力。隨著人工智能普及，相關新畢業生的就業競爭力或進一步削弱。



回顧上世紀八十年代，隨自動化技術發展，依賴例行性工作的職位（如銷售、製造、建築及維修）逐漸消失。每逢經濟衰退，這些職位復甦速度愈來愈慢，形成「無就業式經濟復蘇」現象--即經濟增長但整體就業機會未見增加。現時AI技術應用層面逐步擴展，情況會否惡化？



根據美國人口普查局及Anthropic AI數據，人工智能應用程度與就業增長呈溫和反向比例，即AI應用密集度愈高，職位增長愈低，尤以雲端運算、網絡搜尋及電腦系統設計等科技行業最為明顯。自2022年底ChatGPT面世後，這三大行業職位增長出現停滯。Feroli指出，雖然部分企業因疫情後招聘過度而收縮，但大型語言模型(LLM)有助自動化部分工作流程，亦改變企業經營策略，導致職位增長放緩。



至於非科技行業，人工智能對就業增長影響暫時較低。Feroli解釋，AI應用尚未完全成熟，對大部分行業業務模式未產生根本性改變。美國人口普查局《商業趨勢及展望問卷調查》顯示，截至2025年中，定期應用AI的企業比例不足一成，專業、科學及技術行業則略高於兩成。Feroli總結，除科技行業外，AI發展與就業增長關聯暫時有限，未成為主導就業結構變化的因素。惟當AI應用成本下降，這些職位失業風險將會上升。



總結而言，人工智能長遠或為就業市場帶來深遠結構性變化，對知識型職位的衝擊亦令勞動市場前景更趨複雜。投資者不容忽視這些變化，未來或成為聯儲局制定利率政策的重要考慮因素。《摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部經理 陳欣諾》



資料來源：彭博資訊、摩根大通



註：結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。