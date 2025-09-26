26/09/2025 09:25
【聚焦人幣】人幣中間價貶34點子報7.1152，三連跌，刷一個月低
《經濟通通訊社26日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1152，較上個交易日跌34點子，三連跌，創8月26日以來一個月新低，較市場預測偏強水平擴至約290點，上個交易日報7.1118。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1152
|+34.00
|1歐元/人民幣
|8.3117
|-497.00
|100日圓/人民幣
|4.7524
|-361.00
|1港元/人民幣
|0.9143
|-0.40
|1英鎊/人民幣
|9.5062
|-755.00
|1澳元/人民幣
|4.6599
|-325.00
|1紐元/人民幣
|4.1117
|-344.00
|1新加坡/人民幣
|5.5052
|-219.00
|1瑞郎/人民幣
|8.9085
|-547.00
|1加元/人民幣
|5.1128
|-133.00
|1人民幣/林吉特
|0.5921
|+4.00
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.7721
|+277.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4457
|+114.00
|1人民幣/韓元
|197.7900
|+82.00