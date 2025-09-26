26,316.25
-168.43
(-0.64%)
26,322
-213
(-0.80%)
高水6
9,383.94
-60.28
(-0.64%)
6,319.09
-60.10
(-0.94%)
1,298.10億
3,851.26
-2.04
(-0.053%)
4,581.54
-11.95
(-0.260%)
13,377.53
-68.37
(-0.508%)
2,623.75
-18.72
(-0.71%)
109,749.2100
+754.7200
(0.692%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0916
澳元最佳客戶買入價
5.1000
歐元最佳客戶買入價
9.1027
英鎊最佳客戶買入價
10.4057
日圓最佳客戶買入價
5.2083
恒生指數
26,316.25
-168.43
(-0.64%)
期指
高水6
26,322
-213
(-0.80%)
國企指數
9,383.94
-60.28
(-0.64%)
科技指數
6,319.09
-60.10
(-0.94%)
大市成交
1,298.10億
股票
1,143.74億
(88.109%)
窩輪
65.54億
(5.049%)
牛熊證
88.82億
(6.842%)
即時更新：26/09/2025 10:50
可賣空股票總成交
2,813.37億
主板賣空
451.61億
(16.052%)
更新：25/09/2025 16:59
上証指數
成交：5,104.85億
3,851.26
-2.04
(-0.053%)
滬深300
4,581.54
-11.95
(-0.260%)
深証成指
13,377.53
-68.37
(-0.508%)
MSCI中國A50
2,623.75
-18.72
(-0.71%)
比特幣
資料由Binance提供
109,749.2100
+754.7200
(0.692%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0916
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1000
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1027
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4057
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2083
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
109,749.21
+754.72
+0.692%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,969.3600
+95.0100
+2.452%
Chainlink-預言機-LINK LINK 預言機
20.5900
+0.4400
+2.184%
更新：26/09/2025 10:50
Prime Rate 最優惠利率
5.125%
恒生, 中銀, 滙豐
18/09/2025 18:45
5.375%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
