26/09/2025 08:52

【關稅戰】中方就墨西哥擬提高關稅啟動貿易壁壘調查

《經濟通通訊社26日專訊》商務部25日發布公告，決定自當日起對墨西哥相關涉華限制措施啟動貿易投資壁壘調查。調查涉及產品包括：汽車及零部件、紡織品、服裝、塑料、鋼鐵、家電、鋁、玩具、傢具、鞋類、皮具、紙及紙板、摩托車及玻璃等產品類別。此外，墨西哥近年來採取的其他涉及中國的貿易投資限制措施也在本次調查範圍內。調查期限預期六個月內結束，特殊情況下可以延長，但延長期不得超過三個月。



商務部新聞發言人表示，在當前美方濫施關稅的背景下，各國應共同反對各種形式的單邊主義和保護主義，絕不能因為他人脅迫而犧牲第三方利益。墨方單邊加稅舉動一旦落地，即便是在世貿框架內，也會損害包括中國在內的相關貿易夥伴的利益，還會嚴重影響墨營商環境的確定性，降低企業對墨投資的信心，中方對此堅決反對。



據此前報道，墨西哥擬對包括中國在內的未與墨簽署自貿協定的國家，將汽車、玩具、鋼鐵、紡織品和塑料制品等約1400項稅目產品的進口關稅稅率提升至10%-50%。(wn)



