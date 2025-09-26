26/09/2025 13:48

【關稅戰】中國紡織品進出口商會：支持對墨西哥進行貿易投資壁壘調查

《經濟通通訊社26日專訊》中國紡織品進出口商會今日發布聲明稱，商務部9月25日發布2025年第53號公告，對墨西哥相關涉華限制措施啟動貿易投資壁壘調查。中國紡織品進出口商會對本次調查高度關注，並堅決支持中國政府對墨方的單邊加稅舉動採取必要措施。



商會表示，當前，美方濫施關稅引發全球普遍反對之際，墨西哥政府提出對中國等非自貿夥伴提高關稅稅率，這不僅將嚴重損害中國企業的貿易投資利益，嚴重影響墨營商環境的確定性，降低企業對墨投資的信心，也會嚴重影響中墨雙方產業合作。中國紡織服裝行業對此堅決反對。後續，中國紡織品進出口商會將積極配合商務部依法開展調查，維護中國紡織服裝行業的正當合法權益。



此前墨西哥宣布擬對包括中國在內的未與墨簽署自貿協定的國家，將汽車、玩具、鋼鐵、紡織品和塑料製品等約1400項稅目產品的進口關稅稅率提升至10%-50%。(wn)