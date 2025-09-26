26,311.63
-173.05
(-0.65%)
26,325
-210
(-0.79%)
高水13
9,381.38
-62.84
(-0.67%)
6,317.62
-61.57
(-0.97%)
1,299.70億
3,851.20
-2.10
(-0.054%)
4,581.14
-12.35
(-0.269%)
13,377.37
-68.53
(-0.510%)
2,623.38
-19.09
(-0.72%)
109,749.2100
+754.7200
(0.692%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0916
澳元最佳客戶買入價
5.1000
歐元最佳客戶買入價
9.1027
英鎊最佳客戶買入價
10.4057
日圓最佳客戶買入價
5.2083
恒生指數
26,311.63
-173.05
(-0.65%)
期指
高水13
26,325
-210
(-0.79%)
國企指數
9,381.38
-62.84
(-0.67%)
科技指數
6,317.62
-61.57
(-0.97%)
大市成交
1,299.70億
股票
1,145.34億
(88.123%)
窩輪
65.54億
(5.043%)
牛熊證
88.82億
(6.834%)
即時更新：26/09/2025 10:50
可賣空股票總成交
2,813.37億
主板賣空
451.61億
(16.052%)
更新：25/09/2025 16:59
上証指數
成交：5,112.74億
3,851.20
-2.10
(-0.054%)
滬深300
4,581.14
-12.35
(-0.269%)
深証成指
13,377.37
-68.53
(-0.510%)
MSCI中國A50
2,623.38
-19.09
(-0.72%)
比特幣
資料由Binance提供
109,749.2100
+754.7200
(0.692%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0916
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1000
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1027
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4057
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2083
新聞及評論 主頁
美元匯率-最大跌幅
更新：26/09/2025 10:50
即將公佈經濟數據
