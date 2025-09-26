26/09/2025 09:12

【關稅戰】德媒：歐盟計劃對中國鋼鐵及相關產品加徵25-50%關稅

《經濟通通訊社26日專訊》據《路透》消息，德國《商報》(Handelsblatt)引述歐盟高級官員的話稱，歐盟執委會計劃在未來幾周內對中國鋼鐵及相關產品加徵25%至50%的關稅。



歐委會主席馮德萊恩本月稍早曾表示，將提出一種新方法來限制鋼鐵進口，以保護國內生產商，因為全球產能過剩正在擠壓利潤空間，並使歐洲鋼鐵業更難投資於脫碳(decarbonisation)。她並說，歐委會將提出一項新的長期貿易工具，以取代即將到期的鋼鐵保障措施。根據全球貿易規則，歐盟不能將現有的鋼鐵保障措施延長至2026年中期之後。



報道稱，根據分析師預測，今年中國鋼鐵出口預計將創歷史新高，增幅在4%至9%，達到約1.15億至1.2億噸。(ry)