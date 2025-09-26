26/09/2025 14:26

【關稅戰】美國據報擬要求本土芯片與進口芯片比例達到1:1

《經濟通通訊社26日專訊》據美媒《華爾街日報》報道，特朗普政府為大幅減少美國對海外半導體的依賴，正計劃要求芯片公司在美生產的半導體數量需與其客戶從海外進口的半導體數量相同。報道引述熟悉情況人士透露，長期不能達到1:1比例的公司將必須支付關稅。



分析認為，這次新規定可能讓蘋果公司和戴爾科技(Dell)面臨較大挑戰，因為這兩家公司會將芯片送往海外組裝產品，再將完成品進口入美國銷售，其產品可能含有在世界各地生產的芯片，必須仔細追蹤產品組成項目才能配合政府的關稅政策。



分析同時指出，這項政策對台積電、美光、格羅方德等增加在美投資的半導體業者有利。



特朗普上個月才表示，將對進口半導體徵收約100%的關稅，除非是在美國生產或已承諾在美國生產。報道稱，美國商務部長盧特尼克向半導體行業高管們提出了這一想法，並告訴他們這可能是經濟安全所必需的。(jq)