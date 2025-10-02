26/09/2025 17:27

【ＡＩ】七部門發文推進「人工智能+交通運輸」，促加快智能駕駛系統等研發

《經濟通通訊社26日專訊》交通運輸部、國家發展改革委、工業和信息化部等七部門印發《關於「人工智能+交通運輸」的實施意見》，從加大關鍵技術供給、加速創新場景賦能、加強核心要素保障、優化產業發展生態四大方面，部署建設綜合交通運輸大模型等16項具體任務。



意見提出，到2027年，人工智能在交通運輸行業典型場景廣泛應用，綜合交通運輸大模型體系落地，建成一批標誌性創新工程，成為交通創新發展重要動力；到2030年，人工智能深度融入交通運輸行業，智能綜合立體交通網全面推進，關鍵核心技術自主可控，總體水平居世界前列。



具體措施包括：加快智能駕駛系統、遠程駕駛座艙等產品研發；鼓勵無人機、全地形車等新裝備的研製；建設綜合交通運輸大模型；推進組合輔助駕駛、鐵路、港口、航運、民航和郵政快遞的智能設施，建設交通基礎設施智能建養系統，深化聯程聯運與智慧物流數字化。



同時，在核心要素保障方面，優化算力供給及整合企業算力，推動高質量數據集建設、數據共享和泛在網絡設施建設，促進人工智能、新一代通信、物聯網等技術綜合應用。在產業生態發展方面，組建交通大模型創新與產業聯盟，匯聚國內人工智能領域頭部公司、行業企業、高校院所等各方力量，共享算力、共建語料、共訓模型。(wn)