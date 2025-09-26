26/09/2025 11:04
《神州拆息》全周放水6406億，Shibor隔夜跌15.1基點
《經濟通通訊社26日專訊》人民銀行公布，今日進行1658億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.4%；同時，以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展了6000億元14天期逆回購操作。
公開市場今日有3543億元7天逆回購到期，全口徑計，即今日淨投放4115億元。
人行本周共進行15674億元7天期逆回購及9000億元14天期逆回購，對沖本周逆回購到期量18268億元，即人行全周放水6406億元。
上海銀行間同業拆放利率(Shibor)僅隔夜、1周向下，報價如下：
Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)
|期限
|Shibor(%)
|漲跌（基點/BP）
|隔夜
|1.3210
|-15.10
|1周
|1.5010
|-8.30
|2周
|1.6460
|+2.10
|1個月
|1.5660
|+0.20
|3個月
|1.5760
|+0.20
|6個月
|1.6390
|+0.40
|9個月
|1.6720
|+0.30
|1年
|1.6810
|+0.20
