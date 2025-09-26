26,311.17
-173.51
(-0.66%)
26,327
-208
(-0.78%)
高水16
9,381.97
-62.25
(-0.66%)
6,317.86
-61.33
(-0.96%)
1,300.62億
3,850.91
-2.39
(-0.062%)
4,581.03
-12.46
(-0.271%)
13,375.82
-70.08
(-0.521%)
2,623.38
-19.09
(-0.72%)
109,749.2100
+754.7200
(0.692%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0916
澳元最佳客戶買入價
5.1000
歐元最佳客戶買入價
9.1027
英鎊最佳客戶買入價
10.4057
日圓最佳客戶買入價
5.2083
新聞及評論
定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.16%
3個月國債孳息率
4.02%
10年-3個月國債孳息率
0.14%
更新：24/09/2025 16:15
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,739.2000
-5.2500
-0.140%
XAG 白銀現貨
44.7062
-0.1852
-0.413%
更新：26/09/2025 10:51
