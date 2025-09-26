26/09/2025 09:37

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶97點子，報7.1350

《經濟通通訊社33日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1152，較上個交易日跌34點子，三連跌，創8月26日以來一個月新低，較市場預測偏強水平擴至約290點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開97點子，報7.1350，上個交易日即期匯率收盤報7.1253。



市場人士稱，近期雖然美元反彈明顯，中間價仍整體持穩，這有利於穩定市場預期，市場逢高結匯的意願有所增強。



中信證券固收團隊最新觀點稱，預計2025年年內美元將繼續弱勢，但需警惕的是若後續美國通脹意外升溫以及美國經濟意外好轉，導致美聯儲放緩降息，則美元或存在階段性反彈的可能性。



美國總統特朗普周四宣布了新一輪懲罰性關稅，將矛頭指向廣泛的進口商品，他表示美國將對進口品牌藥品徵收100%的關稅，對重型卡車徵收25%的進口關稅，對櫥櫃徵收50%的關稅。(jq)