26/09/2025 16:38

【聚焦人幣】人幣即期收跌92點子，三連跌報7.1345，創三周新低

《經濟通通訊社26日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1345，較上個交易日4時30分收盤價跌92點子，三連跌，創9月5日以來三周新低，全日在7.1316至1.1369之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升32點子，報7.1420。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1152，較上個交易日跌34點子，三連跌，創8月26日以來一個月新低，較市場預測偏強水平擴至約290點。



交易員稱，近期美元指數反彈明顯，但中間價表現持續偏穩，或表明監管層仍延續平抑波動的思路，預計人民幣即期續跌空間也較為有限，仍可考慮逢高結匯。



市場人士指出，由於美國近期公布的就業等相關數據強於預期，市場對後續美聯儲進一步降息押注降溫，美元和美債收益率擴大反彈，不過美聯儲獨立性疑問以及美聯儲降息周期仍會限制美元反彈空間，對人民幣而言，短期承壓，但中期仍將穩中偏升。



招商銀行金融市場部最新觀點認為，維持人民幣匯率中期升值觀點，國慶假期前美指上行或帶動人民幣回調，形成的結匯窗口。另外國慶假期內，重點事件與數據密集，包括美國政府停擺風險、美國非農數據、及日本自民黨總裁選舉，需關注波動放大的可能。(jq)