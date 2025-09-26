26/09/2025 17:13
《中國要聞》外匯局：8月國際收支貨物和服務貿易順差710億美元
《經濟通通訊社26日專訊》國家外匯管理局數據顯示，按美元計值，2025年8月，中國國際收支貨物和服務貿易出口3357億美元，進口2647億美元，順差710億美元。
按人民幣計值，2025年8月，中國國際收支貨物和服務貿易進出口規模42818億元(人民幣．下同)，同比增長2%。其中，貨物貿易出口21395億元，進口15202億元，順差6193億元；服務貿易出口2546億元，進口3675億元，逆差1129億元。
服務貿易主要項目為：旅行服務進出口規模1887億元，運輸服務進出口規模1745億元，其他商業服務進出口規模996億元，電信、計算機和資訊服務進出口規模583億元。(sl)
