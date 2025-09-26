26/09/2025 18:08

《中國要聞》8月全國網約車訂單環比增0.2%，如祺出行訂單合規率最高

《經濟通通訊社26日專訊》交通運輸部微信公眾號今日發文稱，根據網約車監管信息交互系統監測，截至2025年8月31日，全國共有393家網約車平台公司取得網約車平台經營許可，環比增加1家。網約車監管信息交互系統8月份共收到訂單信息7.89億單，環比增長0.2%。



8月，在訂單量前10名的平台中，按訂單合規率（指駕駛員和車輛均獲得許可的訂單量佔比）從高到低的分別是如祺出行、風韻出行、喜行約車、享道出行、陽光出行、及時用車、T3出行、曹操出行、滴滴出行、花小豬出行。本月訂單合規率增長前3名的依次是享道出行、陽光出行、花小豬出行；增長最後3名的依次是喜行約車（0.8%）、滴滴出行（0.7%）、如祺出行（-0.5%）。



其中，面向乘客、與網約車平台公司共同提供服務的平台（俗稱「聚合平台」）完成2.87億單，環比增長5.4%。按訂單合規率由高到低的分別是花小豬出行、滴滴出行、高德打車、百度打車、騰訊出行、攜程用車、美團打車。(sl)