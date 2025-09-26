26/09/2025 18:47

金管局:跨境債券回購業務正式推出

《經濟通通訊社26日專訊》金管局與人民銀行、中國證監會和國家外匯局共同推動的跨境債券回購業務今日正式推出。



相關內地金融監督管理部門今日聯合發布《關於進一步支持境外機構投資者在中國債券市場開展債券回購業務的公告》，支持所有已進入內地在岸債券市場的境外機構（包括「債券通」投資者）參與在岸債券回購業務，從在岸市場獲得人民幣流動性，並匯出境外使用。措施是繼金管局於今年2月推出離岸人民幣債券回購業務之後的又一項重要政策，將為香港離岸人民幣市場提供更穩定的流動性，有效降低人民幣融資成本。跨境回購和離岸人民幣回購業務相輔相成，能滿足離岸投資者的資產配置和流動性管理需求，盤活人民幣債券持倉，從而進一步提升在岸債券的國際吸引力，增強人民幣在國際市場的投融資功能。



金管局總裁余偉文表示，這是金管局和人民銀行一直緊密合作，以持續優化「債券通」業務的重點工作之一。措施有助於提升香港離岸人民幣市場的流動性，以及境外投資者配置人民幣資產的意願，引導更多元化的離岸人民幣業務發展，以進一步鞏固提升香港作為國際金融中心和離岸人民幣業務樞紐的地位。(bn)