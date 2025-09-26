26/09/2025 08:39

【關稅戰】特朗普對進口藥品、重型貨車及廚櫃等徵稅，亞洲醫藥股料下跌

《經濟通通訊社26日專訊》美國總統特朗普周四（25日）宣布新一輪關稅，瞄準廣泛的進口商品，美國將對進口品牌藥品徵收100%的關稅，對重型貨車徵收25%的關稅，對廚櫃徵收50%的關稅。



特朗普說，對任何品牌或專利藥品徵收的新的100%關稅將適用於所有進口藥品，除非生產商已經在美國動工建造工廠。分析指，亞洲醫藥股可能會下跌。



他表示，新的重型貨車關稅是為了保護製造商免受不公平的外部競爭。此外，對廚房、浴室和一些家具徵收新關稅，是因為大量進口產品損害當地製造商的利益。



特朗普亦表示，他將從下周開始對浴室梳妝台徵收50%的關稅，對軟墊家具徵收30%的關稅，所有新關稅將從10月1日起生效。(rc)









