26/09/2025 09:37

【特朗普新政】特朗普又開火：若非鮑威爾「玩鷹」，利率現在就會是2厘

《經濟通通訊社26日專訊》特朗普周四（25日）在Truth Social的貼文中表示，若非聯儲局主席鮑威爾採取鷹派降息，美國現在的利率就會是2厘，且正在平衡預算。其言論顯示特朗普將繼續向聯儲局施壓，加大減息步伐。



不過，多位聯儲局官員發表講話，對未來貨幣政策路徑的看法顯現分歧，為後續的減息步伐增添不確定性。



堪薩斯城聯邦儲備銀行行長施密德表示，他支持上周減息0.25厘的決定，視之為一項合理的風險管理策略，旨在應對勞動市場可能出現比預期更突然或顯著轉弱的風險。



*聯儲官員：目前通脹率仍然過高*



然而，施密德強調，目前通脹率仍然過高，而勞動市場雖見降溫，但大致仍保持平衡。他認為，當局現行略具限制性的貨幣政策立場是恰當的。



芝加哥聯邦儲備銀行行長古爾斯比亦表達了類似的審慎立場。他指出，若經濟數據持續顯示通脹朝著2%的目標邁進，且勞動市場維持穩定，利率有條件進一步下調。不過，他也因近期疲弱的就業增長數據，對支持更多減息感到猶豫。



聯儲局理事鮑曼則主張應減息以鞏固就業市場。另一位理事米蘭傾向更大幅度地減息0.5厘，並認為快速減息才能避免經濟受損。(rc)