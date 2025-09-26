26,128.20
-356.48
(-1.35%)
26,133
-402
(-1.51%)
高水5
9,303.10
-141.12
(-1.49%)
6,195.11
-184.08
(-2.89%)
3,236.74億
3,828.11
-25.19
(-0.654%)
4,550.05
-43.44
(-0.946%)
13,209.00
-236.90
(-1.762%)
2,601.44
-41.03
(-1.55%)
109,596.2700
+601.7800
(0.552%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0916
澳元最佳客戶買入價
5.0940
歐元最佳客戶買入價
9.1058
英鎊最佳客戶買入價
10.4129
日圓最佳客戶買入價
5.2046
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,128.20
-356.48
(-1.35%)
期指
高水5
26,133
-402
(-1.51%)
國企指數
9,303.10
-141.12
(-1.49%)
科技指數
6,195.11
-184.08
(-2.89%)
大市成交
3,236.74億
股票
3,018.10億
(93.245%)
窩輪
101.66億
(3.141%)
牛熊證
116.98億
(3.614%)
即時更新：26/09/2025 16:57
可賣空股票總成交
1,425.12億
主板賣空
207.88億
(14.587%)
半日數據，更新：26/09/2025 12:40
上証指數
成交：9,278.65億
3,828.11
-25.19
(-0.654%)
滬深300
4,550.05
-43.44
(-0.946%)
深証成指
13,209.00
-236.90
(-1.762%)
MSCI中國A50
2,601.44
-41.03
(-1.55%)
比特幣
資料由Binance提供
109,596.2700
+601.7800
(0.552%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0916
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0940
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1058
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4129
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2046
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

01
八月
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音 大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音
展覽 文化藝術
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格...
推介度：
01/08/2025 - 07/06/2026
免費
05
十月
銅鑼灣大坑｜中秋節盛事：大坑舞火龍 銅鑼灣大坑｜中秋節盛事：大坑舞火龍
大型盛事 節慶活動
銅鑼灣大坑｜中秋節盛事：大坑舞火龍
推介度：
05/10/2025 - 07/10/2025
免費
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ09660 地平線機器人－Ｗ01810 小米集團－Ｗ00005 滙豐控股01211 比亞迪股份－一百00700 騰訊控股
股票
ETF
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.93%
1個月
3.61%
3個月
3.52%
更新：26/09/2025 11:15
最佳銀行兌換
紐元兌港元
電匯客戶買入
4.4952
電匯客戶賣出
4.4752
更新：26/09/2025 16:55:50
美元匯率-最大跌幅
TWD 美元/新台幣
30.4780
-0.0830
-0.272%
SGD 美元/坡元
1.2924
-0.0019
-0.149%
SEK 美元/瑞典克朗
9.4523
-0.0104
-0.110%
更新：26/09/2025 16:55
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處