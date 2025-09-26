26/09/2025 15:09

【外圍經濟】高盛：未來幾個月美股料加劇波動

《經濟通通訊社26日專訊》高盛的衍生性商品團隊表示，自1928年以來，標普500指數10月的歷史波動，比其他月份高出約20%。近幾十年來，這一幅度甚至更高，因為第四季通常會出現企業層面的大量催化劑。



高盛衍生性商品研究主管John Marshall表示：「10月波動加劇不僅僅是巧合。對於許多投資者和那些將業績管理集中到年底呈現的公司，這是一個關鍵時期。隨著投資者關注財報、分析師活動日和管理層對下一年的指引，這種壓力會加劇交易量和波動性。」



此外，該團隊發現，未來4個月內，除財報收益之外，還有450多個重大事件可能推動美國、歐洲和亞洲股市大幅波動。這些活動包括Victoria's Secret 10月中旬的時裝秀、在巴黎時裝周期間的Dior時裝秀、以及特斯拉的年度大會等。



Marshall表示，「我們認為這些事件都可能成為買入波動性的候選因素。這份清單側重於那些我們將關注的重大事件，以尋找方向性期權的買入機會。」(rc)