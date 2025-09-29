26,622.88
+494.68
(+1.89%)
26,667
-38
(-0.14%)
高水44
9,454.12
+151.02
(+1.62%)
6,324.25
+129.14
(+2.08%)
3,090.96億
3,862.53
+34.42
(+0.899%)
4,620.05
+70.00
(+1.538%)
13,479.43
+270.43
(+2.047%)
2,633.04
+31.60
(+1.21%)
112,206.2100
+42.2500
(0.038%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.2080
休市港股: 10月1日休市；滬深港通 (北向): 10月1日至10月8日休市；滬深港通 (南向): 10月1日至10月8日休市
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
即時更新：29/09/2025 17:59
可賣空股票總成交
2,770.44億
主板賣空
409.01億
(14.763%)
更新：29/09/2025 16:59
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股01810 小米集團－Ｗ00005 滙豐控股00388 香港交易所00981 中芯國際
Prime Rate 最優惠利率
5.125%
恒生, 中銀, 滙豐
18/09/2025 18:45
5.375%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
112,206.21
+42.25
+0.038%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,128.1900
-13.9700
-0.337%
ThetaNetwork-西塔鏈-THETA THETA 西塔鏈
0.6870
-0.0210
-2.966%
更新：29/09/2025 18:31
