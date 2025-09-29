29/09/2025 17:28

《外圍焦點》聖路易斯聯儲總裁講話，美國公布達拉斯製造業活動指數

《經濟通通訊社29日專訊》美國關鍵的通脹數據符合市場預期，投資者對物價壓力及聯儲局貨幣政策前景的憂慮有所緩解，吸引買盤重返市場，推動美股在經歷連續三日下跌後，於上周五（26日）反彈。道指收市升299.97點或0.65%，報46247.29點；標普500指數升38.98點或0.59%，報6643.7點；納指升99.37點或0.44%，報22484.07點。港股方面，恒生指數收市報26622，升494點或1.9%，成交3091億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:00pm，英倫銀行副總裁拉姆斯登在歐洲央行有關通脹的小組討論會上講話；克利夫蘭聯儲總裁哈瑪克參加一場政策小組討論。30日凌晨1:30am，紐約聯儲總裁威廉姆斯參加一場對話；同一時間，聖路易斯聯邦儲備銀行總裁穆薩萊姆講話。



數據方面，今日5:00pm，歐元區公布9月消費者信心指數。今晚10:00pm，美國公布8月成屋待完成銷售，月率料維持不變。10:30pm，美國公布9月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數，料由負1.8收窄至負1.6。



在美國，今日公布業績的公司有：優信(US.UXIN)等。(wa)