解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

2025年9月26日美股反彈，道指升299.97點至46247.29點，因美國8月核心PCE年增2.9%符合預期，緩解通脹擔憂，但三大指數周線仍累跌。



事實要點：

▷ 道指升299.97點（0.65%）收46247.29點

▷ 8月核心PCE年增2.9%（符合預期）

▷ 特朗普宣布10/1起進口重型貨車關稅25%

▷ 紐約期油漲0.9%至每桶65.03美元

▷ 美元兌日圓報149.29（逼近150關口）

《經濟通通訊社29日專訊》美國關鍵的通脹數據符合市場預期，投資者對物價壓力及聯儲局貨幣政策前景的憂慮有所緩解，吸引買盤重返市場，推動美股在經歷連續三日下跌後，於上周五（26日）反彈收高。道指收市升299.97點，或0.65%，報46247.29點；標普500指數升38.98點，或0.59%，報6643.7點；納指升99.37點，或0.44%，報22484.07點。總結本周表現，主要股指均錄得跌幅。道指本周累跌0.15%，標普500指數下跌0.31%，納指則跌0.65%。市場反彈的主要動力，源於聯儲局最重視的通脹指標，個人消費支出物價指數(PCE)。美國8月份核心PCE物價指數按年增長2.9%，符合市場預期。這項數據的穩定表現，鞏固了市場對於聯儲局將維持現有減息路徑的信心，從而減輕了對利率前景的不確定性。另外，市場持續關注特朗普新關稅政策所帶來的潛在壓力。他在社交平台表示，美國將對任何品牌或專利的進口藥品徵收100%的關稅，但在美國設廠生產的公司可獲豁免。此外，他宣布自10月1日起，將對進口重型貨車徵收25%的關稅。消息刺激美國貨車製造商Paccar(US.PCAR))的股價顯著上揚超過5%。*圓匯逼近150關口*美匯指數在連續多日上升後出現回軟，日內輕微下跌約0.2%至98.16水平。美元兌日圓於149.7水平窄幅徘徊，持續逼近150的心理關口，日內報149.29，下跌0.1%。在美元走強及經濟增長前景疲弱的雙重壓力下，歐元兌美元匯價走勢一度跌穿1.166關口，日內報1.17，上升約0.3%。現貨黃金維持拉鋸局面，於每盎司3760美元附近徘徊，並曾高見3783美元，低見3734美元，日內報3773美元，升0.6%。紐約期金報每盎司3804美元，日內升幅約0.8%。受到烏克蘭持續攻擊俄羅斯能源設施引發的地緣政治緊張局勢，以及美國原油庫存意外下降的利好因素提振，國際原油價格持續走高。紐約期油價格上漲0.9%，報每桶65.03美元；布蘭特期油則上漲0.5%，報每桶68.93美元。(jf)