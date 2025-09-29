29/09/2025 07:55

【美國議息】美國8月核心通脹符預期，消費支出強勁或添減息變數

《經濟通通訊社29日專訊》美國商務部公布的數據顯示，8月份核心個人消費支出(PCE)物價指數按年增長2.9%，符合市場預期，且與7月持平。數據反映潛在物價壓力依然存在，未有明顯消退跡象。



從數據細節來看，被視為聯儲局衡量通脹基準的核心PCE物價指數，8月份按月上升0.2%，同樣符合預期，並與前值持平。包含食品與能源價格的整體PCE物價指數按年則上升2.7%，較7月的2.6%輕微提速；按月增幅為0.3%，高於前值的0.2%。兩項數據均符合市場普遍預期。



數據亦顯示美國消費依然強韌。8月份個人支出按月增長0.6%，高於市場預期的0.5%及7月的增幅。同月個人收入則按月增加0.4%，略優於市場預測的0.3%。扣除通脹影響後，實質個人消費支出亦錄得0.4%增長。(kk)