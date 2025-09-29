直播中 : 開市Good Morning - 北水放假或影響交投？
直播中 : 開市Good Morning - 北水放假或影響交投？
--
--
(--)
26,360
+227
(+0.87%)
--
--
(--)
--
--
(--)
12.61億
3,828.01
-0.10
(-0.003%)
4,550.00
-0.05
(-0.001%)
0.000
(0.000%)
--
--
(--)
112,241.5300
+77.5700
(0.069%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0950
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1210
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.2080
休市港股: 10月1日休市；滬深港通 (北向): 10月1日至10月8日休市；滬深港通 (南向): 10月1日至10月8日休市
恒生指數
--
--
(--)
期指
26,360
+227
(+0.87%)
國企指數
--
--
(--)
科技指數
--
--
(--)
大市成交
12.61億
股票
12.61億
(100.000%)
窩輪
--
(0.000%)
牛熊證
--
(0.000%)
即時更新：29/09/2025 09:20
可賣空股票總成交
2,923.39億
主板賣空
437.85億
(14.977%)
更新：26/09/2025 16:59
上証指數
成交：--
3,828.01
-0.10
(-0.003%)
滬深300
4,550.00
-0.05
(-0.001%)
深証成指
0.000
(0.000%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
112,241.5300
+77.5700
(0.069%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0950
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1210
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2080
最新
