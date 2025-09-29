29/09/2025 13:22
《宏觀脈動－吳永強》金價或稍歇，慢牛勢仍存
《宏觀脈動》黃金價格近期走勢凌厲，截至9月26日，金價在第三季已累飆近14%，升幅較上季度多8個百分點。
本欄在7月21日題為《黃金「慢牛」趨勢漸成》的文章提到，黃金整固後將進入「慢牛」格局。言猶在耳，黃金在8月底隨即突破約4個月的橫行格局，並在9月23日創出即市新高每盎司3791美元，與文章刊出當日金價比較，升幅達12%。
環球央行持續買入黃金的趨勢未有改變，加上經濟放緩、通脹壓力和地緣政治起伏不定等因素，以及美國聯儲局取態轉鴿和減息周期重臨，相信今輪黃金盛宴尚未散席，惟短期金價已反映了不少利好因素，第四季升幅或會有所減慢，但對金價中長期的樂觀看法維持不變。
雖然環球央行買金規模在今年第二季有所縮減，按季減少33%，但規模仍與過去10年平均規模相若。環球央行買金的步伐短期或因金價高企及季節性因素而有所放慢，但相信央行增持黃金絕非短期操作，此趨勢仍會延續。根據國際貨幣基金組織的數據，環球央行的外匯儲備中，黃金佔比由2022年時約14%，持續攀升至今年3月突破22%水平，創接近30年的高位。截至今年7月的最新數據，環球央行黃金佔外匯儲備比例約為22.8%。
然而，不少新興市場央行的黃金外匯儲備佔比仍遠低於22.8%的環球平均水平。面對美元武器化、制裁風險與全球金融碎片化，新興市場央行選擇以更多黃金儲備取代其美元儲備。對他們而言，黃金亦已由單純的避險工具變為去美元化的象徵。
環球央行持續增持黃金，吸引到投資者仿效。由今年初至8月，實物黃金ETF累計流入470億美元，創史上第二多。實物黃金ETF的總持倉已達3692噸，較2020年11月初的歷史高位3929噸低6%。在聯儲局獨立性受挑戰和減息周期重臨的背景下，將促使投資者進一步提高資產組合中的黃金比例，料資金會持續流入實物黃金ETF。
除上述的結構性因素，地緣政治風險也是刺激金價向上的主要催化劑。波蘭、丹麥、挪威等多國領空出現無人機，歐洲和北約指與俄羅斯有關，但俄羅斯予以否認。一旦俄羅斯與北約的衝突進一步升級，甚至出現擦槍走火的情況，避險情緒有機會進一步拉升金價至每盎司4000美元的新高。《東亞銀行投資策略師 吳永強》
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
