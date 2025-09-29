29/09/2025 07:57

德林控股(01709)1.7億元購比特幣礦機，發換股債及認股證支付

《經濟通通訊社29日專訊》德林控股(01709)公布，昨天以2185.26萬美元（約1.7億港元）收購比特幣礦機，將發行與收購價相同金額本金的可換股債券、4000萬份認股權證及於達成獲利條件後，由該集團發行約1344.2萬股獲利股份支付。該集團指，若三項均悉數行使將共發行約1.07億股新股，佔擴大後股本約5.98%。



*意向1.5億港元購BM礦機2995台*



此外，該集團指，分別與BM1及BM2訂立意向書，擬收購兩批BM礦機共2995台，代價共約1922.5萬美元（約1.5億港元），將磋商正式協議。



該集團指，收購2200台S21XP HYD比特幣礦機，相當於約104.06TH/s的總算力，以支持3年內的總算力約為210萬T，目標年產能350枚比特幣及規劃儲備1000枚比特幣。



該集團指，可換股債券為不計利息，為期兩年，初步每股換股價為3.17元，較上周五（26日）收報3.22元折讓1.55%，悉數行使涉最多5376.98萬股新股，佔擴大後股本約3.09%。至於認股權證行使價3.8元，較上周五收報溢價18%，而獲利股份則視乎指定條件達成而發行。(wh)