29/09/2025 11:42

【數字銀行】PAObank:第三季客戶存款總額突破80億元

《經濟通通訊社29日專訊》數字銀行PAObank開業5周年，個人銀行業務發展勢頭強勁。受惠於多元化的金融服務和產品，加上提供具吸引力的存款利率回饋客戶，帶動今年第三季客戶存款總額錄得顯著增長，截至2025年9月26日，存款總額逾80億元。



PAObank今年上半核心盈利實力不斷增強。期內淨利息收入按年上升51%，達9062萬元。個人客戶存款總額於2025年6月30日達59.4億元，向上勢頭持續；短短3個月內激增超過20億元，存款總額逾80億元。



截至2025年6月30日，貸款資產增長繼續加快，貸款總額按年增加約41%，錄得37.2億元，貸存比率為62.6%，保持穩健水平。受惠於最新的發展策略及利息收入，虧損收窄至1.12億元。



PAObank行政總裁姚文松表示，於今年7月，PAObank獲陸金所控股增資2億元，充分體現股東對該行發展前景的信心，並加大投資。(bi)





