29/09/2025 17:23

路華證券因不當處理客戶款項遭證監會譴責及罰款210萬元

《經濟通通訊社29日專訊》證監會譴責路華證券有限公司並處以罰款210萬元，原因是路華以不當方式處理客戶款項，違反了相關監管規定。



證監會在香港交易所轉介個案後展開調查，發現在2021年2月8日至2022年7月7日期間，路華曾12次未能在其獨立客戶帳戶內維持足夠的資金。在其中一次，該客戶帳戶的短欠數額達到1,550萬元。



事件源於路華動用該客戶帳戶內的資金，以應付由香港交易所發出或預計發出的追繳保證金通知、未有妥善管理其每日網上銀行轉帳限額，以及其員工犯下的人為錯誤。



證監會認為，路華的缺失構成違反《客戶款項規則》及《操守準則》。在決定採取上述紀律處分時，證監會已考慮到以下所有相關情況，包括：沒有客戶因路華的缺失而蒙受損失；路華已採取補救行動，包括加強其內部監控措施及流程，以及在各事件發生後立即糾正客戶款項未獲充分分隔的情況；路華在解決證監會提出的關注事項方面表現合作；及路華以往並無遭受紀律處分的紀錄。(bi)