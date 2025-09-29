29/09/2025 18:02

彭博擴展人民幣債券回購交易解決方案，助力全球投資者管理在岸市場流動性

《經濟通通訊社29日專訊》彭博今日宣布擴展其人民幣債券回購交易解決方案，支持境外機構投資者從在岸市場獲得人民幣流動性。此次擴展緊隨中國監管機構的最新公告，允許所有可在中國債券市場開展現券交易的境外機構投資者開展債券回購業務。



東方匯理銀行離岸中國交易主管盧元正表示，跨境債券回購交易機制搭建起連接在岸和離岸市場的無縫橋樑，使投資者能夠在債券回購交易中使用所持有的銀行間債券作為抵押品，從而優化融資渠道並提升債券使用效率。



中國工商銀行（亞洲）高級業務總監暨金融市場部總經理詹偉基表示，獲取境內市場流動性對工銀亞洲的融資和風險管理策略而言是一次重要變革，能夠更充分地利用債券持倉，更高效地管理流動性。



彭博亞太區總裁李冰表示，跨境債券回購業務將大幅拓展境外投資者獲取人民幣流動性的渠道，是完善國際投資者參與中國債券市場的制度框架的重要之舉。彭博與中國外匯交易中心密切合作，率先推出解決方案，確保為國際投資者提供高效的交易流程。(bi)