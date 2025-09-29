直播中 : 開市Good Morning - 北水放假或影響交投？
直播中 : 開市Good Morning - 北水放假或影響交投？
26,525.58
+397.38
(+1.52%)
26,516
+383
(+1.47%)
低水10
9,425.01
+121.91
(+1.31%)
6,310.76
+115.65
(+1.87%)
1,205.17億
3,832.84
+4.73
(+0.124%)
4,579.32
+29.27
(+0.643%)
13,394.07
+185.07
(+1.401%)
2,612.94
+11.50
(+0.44%)
111,697.7000
-466.2600
(-0.416%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.2080
休市港股: 10月1日休市；滬深港通 (北向): 10月1日至10月8日休市；滬深港通 (南向): 10月1日至10月8日休市
恒生指數
26,525.58
+397.38
(+1.52%)
期指
低水10
26,516
+383
(+1.47%)
國企指數
9,425.01
+121.91
(+1.31%)
科技指數
6,310.76
+115.65
(+1.87%)
大市成交
1,205.17億
股票
1,036.27億
(85.985%)
窩輪
63.81億
(5.294%)
牛熊證
105.09億
(8.720%)
即時更新：29/09/2025 10:51
可賣空股票總成交
2,923.39億
主板賣空
437.85億
(14.977%)
更新：26/09/2025 16:59
上証指數
成交：4,685.29億
3,832.84
+4.73
(+0.124%)
滬深300
4,579.32
+29.27
(+0.643%)
深証成指
13,394.07
+185.07
(+1.401%)
MSCI中國A50
2,612.94
+11.50
(+0.44%)
比特幣
資料由Binance提供
111,697.7000
-466.2600
(-0.416%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2080
09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ00700 騰訊控股01024 快手－Ｗ00388 香港交易所00020 商湯－Ｗ
即將公佈經濟數據
日本-同時指標
即將公佈
29/09/2025 13:00
前值
116.70
市場預測
--
日本-領先指標
即將公佈
29/09/2025 13:00
前值
105.60
市場預測
--
最新重要數據
加拿大-國內生產總值(年率)
公佈值
0.90%
公佈日期
26/09/2025 20:30
美國-國內生產總值(年度化)(季率)
公佈值
3.80%
公佈日期
25/09/2025 20:30
澳洲-消費者物價指數(年率)
公佈值
3.00%
公佈日期
24/09/2025 09:30
