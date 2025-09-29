29/09/2025 10:10

中銀香港歡迎優化流動資金安排，支持人民幣業務及離岸市場新舉措

《經濟通通訊社29日專訊》中銀香港(02388)表示，歡迎中國人民銀行、中國證監會、國家外匯管理局與香港金管局共同推出跨境債券回購業務，以及金管局推出的人民幣業務資金安排。



中銀香港副總裁王化斌表示，跨境回購是中國債券市場高水平對外開放的又一重要里程碑，令國際境外投資者可直接或通過互聯互通基建進入更具深度和廣度的回購市場，為其進行流動性管理提供更多選擇和渠道。此舉措將為吸引更廣泛的境外投資者參與中國債券市場提供更強大的助力，同時有助於推動人民幣債券成為香港及全球市場廣泛接受的合資格抵押品。



此外，優化後的「人民幣業務資金安排」及「人民幣流動資金安排」，進一步拓展中國人民銀行與金管局之間貨幣互換協議下資金使用場景，強化離岸人民幣融資功能，更好地滿足了香港離岸人民幣業務增長需求，有助進一步發揮香港離岸人民幣樞紐向外輻射作用。中銀香港將積極發揮人民幣業務優勢，支持金融市場互聯互通機制的優化，助力穩慎扎實推進人民幣國際化。(bn)