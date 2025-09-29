29/09/2025 10:21

工銀亞洲:成為LCH SwapClear直接清算會員，計劃年底前加入LCH ForexClear

《經濟通通訊社29日專訊》中國工商銀行（亞洲）宣布，該行正式成為全球領先清算機構、隸屬於倫敦證券交易所集團市場部門LCH旗下LCH SwapClear之直接清算會員。該行以至工銀集團現已全面接入LCH SwapClear備受業界認可的多幣種清算解決方案，能夠為機構及企業客戶提供更優質的衍生產品清算與利率風險管理服務。



此外，中國工商銀行（亞洲）可於LCH以美元及歐元計價的中國國債作為合格抵押品，為提升資金效益開拓新渠道，並進一步貫通香港、中國內地與國際資本市場。該行亦計劃於年底前加入LCH ForexClear，以充分利用專門的清算解決方案處理外匯衍生產品業務。



中國工商銀行（亞洲）副行政總裁徐磊表示，成為LCH SwapClear直接清算會員是中國工商銀行（亞洲）的重要戰略舉措，反映該行與LCH的交易及持倉量規模均顯著增長。直接會員資格將強化該行的風險管理能力、提升成本效益並拓展流動性渠道，從而更好地支持客戶日益擴展的業務需求。(bn)