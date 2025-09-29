29/09/2025 16:00
【定期存款】花旗上調3個月港元定存息至3厘，PAObank6個月3.05厘
2025年9月季結前，多家銀行上調港元定存年息，PAObank 6個月利率達3.05厘（全港最高），花旗3個月調至3厘，匯立12個月同為3厘，適用不同客戶條件及存款額。
▷ PAObank 6個月港元定存年利率3.05厘（全港最高）
▷ 花旗3個月年息3厘（需投資1萬美元或78000港元）
▷ 東亞最高存款額5000萬港元（顯卓理財客戶）
▷ 匯立最低存款額10元（新舊資金皆適用）
▷ 信銀國際起存額50萬港元（手機程式辦理）
信銀國際上調6個月港元定存年息0.07厘至2.85厘，起存額為50萬元，適用於一般客戶以新資金透過手機程式InMotion，或網上銀行辦理。
*花旗上調3個月港元定存年息至3厘*
南商上調1個月、3個月以及6個月港元定存年息，0.4厘、0.25厘、0.35厘，分別至2厘、2.55厘以及2.8厘，起存額為100萬元，適用於「智優息定期存款」特選南商理財客戶：新舊客戶以新資金透過分行辦理。
花旗上調3個月港元定存年息0.2厘至3厘，適用於花旗私人客戶業務之新客戶，需開立投資戶口並持有或轉入投資產品等值1萬美元或78000港元。
*匯立12個月定存息加至3厘*
匯立上調6個月及12個月港元定存年息0.01厘及0.1厘，分別至2.81厘以及3厘，適用於「GoSave 2.0」定期存款：新舊客戶透過手機Apps以新舊資金辦理，最低存款額為10元。
PAObank最新調整港元定期存款年利率，3個月定期存款年利率由2.8厘加至3.05厘；6個月定期存款年利率由2.9厘加至3.05厘。適用於新舊客戶以新舊資金辦理，最低存款額為100元。
